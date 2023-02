Robert-Jungk-Gesamtschule Schule und Spedition sind Partner

Eine Schulpartnerschaft schlägt die Brücke zwischen den zukünftigen Auszubildenden und der Wirtschaft. Einerseits ist sie ein wichtiger Baustein für Unternehmen bei der Gewinnung des Nachwuchses, andererseits unterstützt eine gelebte Kooperation die Schulen dabei, den Jugendlichen praktische Einblicke in die Arbeitswelt und die realen Anforderungen im Berufsleben zu vermitteln. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein unterstützt Unternehmen bei diesem Vorhaben. So auch bei der Kooperationsvereinbarung zwischen der Bönders GmbH Spedition und der Robert-Jungk-Gesamtschule. „Von einer solchen Kooperation profitieren beide Seiten“, sagt Gabriele Götze, IHK-Beraterin Schule/Wirtschaft. „Den Schülerinnen und Schülern werden Perspektiven aufgezeigt und entsprechende Berufswelten präsentiert – und die Unternehmen können ihre Fachkräfte von morgen kennenlernen und für sich gewinnen.“ So ist beispielsweise vorgesehen, „dass Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Berufsorientierung betriebliche Abläufe des Unternehmens sowie verschiedene Ausbildungsberufe kennenlernen“, heißt es in der Vereinbarung. In der Praxis möchten die beiden Partner unter anderem den Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Auszubildenden in den Mittelpunkt rücken. Vorgesehen sind verschiedene Projekte und Praktika, durch die Inhalte und Abläufe der Ausbildung vermittelt werden. „Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern möglichst früh individuell und systematisch bei der Berufsorientierung helfen“, sagt Schulleiterin Claudia Eberle. „Daher freuen wir uns sehr über diese Kooperation.“ Und André Dohr, Geschäftsführer der Krefelder Spedition, ergänzt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und hoffen auf Erfolg auf beiden Seiten. Als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb sehen wir die Chance, über die Partnerschaft Schülerinnen und Schüler zu erreichen und sie über die Möglichkeiten der Ausbildung aufzuklären.“ Weitere Informationen zu Schulpartnerschaften für Unternehmen und Schulen gibt es bei Gabriele Götze unter 02151 635-337, per E-Mail an Gabriele.Goetze@mittlerer-niederrhein.ihk.de oder unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de.