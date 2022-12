Kooperation zwischen Handwerk und Schule Schüler in der Backstube zu Gast

„Mich hat sehr überrascht, dass eine Kakaobohne vor dem Rösten überhaupt nicht nach Kakao schmeckt, sondern eher säuerlich“, resümiert die 16-jährige Caroline Kox. Neben solchen praktischen Erkenntnissen arbeiteten die Schüler mit einer „Pralinenschlaufe“ und lernten viel über Anbau, Ernte und Kakaoverarbeitung, die ausschließlich von Hand erfolgt. Sie fühlten und probierten das süße Fruchtfleisch „Pulpa“, das die Samen in der Kakaofrucht umhüllt, und erfuhren, dass erst ein Fermentierungsprozess die Samen zu Bohnen werden lässt. „Die Schüler waren überrascht, dass die Bohnen erst nach dem Rösten ihr Kakao-Aroma entwickeln“, so die Konditormeisterin. Mehr als 300 Pralinen und Trüffel in den Geschmacksrichtungen Minze, Cappuccino, Nougat-Krokant, Vollmilch-Karamell und Orange sind in dem Workshop entstanden, teilweise mit feinsten weihnachtlichen Verzierungen und auch mit dem Logo der Schule. Beim traditionellen Adventsbasar waren die süßen Kugeln bereits nach drei Stunden ausverkauft. Der Erlös fließt in Schulprojekte. Nächstes Jahr wird die Kooperation fortgeführt, und schon jetzt freuen sich die Schüler, die dieses Jahr nicht dabei sein konnten, auf diesen Praxisunterricht zwischen Kakaobohnen und Pralinen.