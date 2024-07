Comeback der Konzertreihe Gelderner Sommer geht in die Dörfer

Stattdessen geht es nun sieben Wochen in Folge in sieben Ortschaften. Den Auftakt macht Kapellen. Am Mittwoch, 3. Juli, gibt es dort auf dem Markt Live-Musik mit der Band „tr`Endless Vibes“. Gespielt wird von 18 bis 22 Uhr und der Eintritt ist frei. Das bleibt an allen sieben Terminen gleich. Auch den Mittwoch haben sich die Organisatoren bewusst ausgesucht. „Es gibt allein in der Stadt Geldern 700 öffentliche Veranstaltungen im Jahr, die um die Besucher konkurrieren, die meisten davon finden am Wochenende statt“, erläutert Rainer Niersmann. Zum „Bergfest“ unter der Woche soll nun bestenfalls das ganze Dorf auf den Beinen sein und möglichst wenige potenzielle Gäste wegen anderer Termine absagen müssen.