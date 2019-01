Veranstaltung : Konzertmeditation mit Anselm Grün

Anselm Grün kommt nach Kerken. Foto: Stefan Neubig

Nieukerk Im Adlersaal wird es im Mai spirituell mit Flötentönen, Piano und dem bekannten Benediktinerpater. Titel: „Du bist ein Segen“.

Spirituell wird es, wenn der Benediktinerpater Anselm Grün und Blockflötenspieler Hans-Jürgen Hufeisen aufeinander treffen. Pfarrer Dr. Christian Stenz freut sich, diese beiden Künstlerpersönlichkeiten des geistlichen und musikalischen Faches der Pfarrei und der Region vorstellen zu können. Am Freitag, 17. Mai, kommen um 20 Uhr der Benediktinerpater und Hans-Jürgen Hufeisen im Adlersaal Nieukerk zu einer Konzertmeditation über „Du bist ein Segen“ zusammen. Veranstalter ist die Pfarrei St. Dionysius Kerken. Eintrittskarten gibt es ab dem 15. Januar im Zentralen Pfarrbüro St. Dionysius, Dionysiusplatz 10, Telefon 02833 5769640, und in den Gemeindebüros Aldekerk und Stenden zu den üblichen Öffnungszeiten. Wegen der begrenzten Platzzahl und der zu erwartenden starken Nachfrage sollten sich Interessenten möglichst bald um Karten bemühen, so der Veranstalter.

Der Mönch Anselm Grün und der Musiker Hans-Jürgen Hufeisen feiern mit den Besuchern einen inneren Weg, der zeigt, dass Worte wärmen und reinigen, Freude bereiten und segnen können. Die Musik wandelt entlang der Motive bekannter Abendlieder und verleiht ihrer inneren Gestalt einen hörbaren Klang.

Der Benediktinerpater Anselm Grün OSB, 1945 in Junkershausen geboren, ist Autor spiritueller Bücher, Referent zu spirituellen Themen, geistlicher Berater und Kursleiter für Meditation, Kontemplation und Fasten. Anselm Grün legte 1964 sein Abitur am Riemenschneider-Gymnasium in Würzburg ab und trat noch im selben Jahr ins Noviziat an der nahe gelegenen Benediktiner-Abtei Münsterschwarzach ein. Von 1965 bis 1971 studierte er Philosophie und Theologie in St. Ottilien und in Rom. 1974 promovierte er zum Doktor der Theologie, wobei er sich in seiner Dissertation mit Karl Rahner beschäftigte. Von 1974 bis 1976 studierte Anselm Grün Betriebswirtschaftslehre in Nürnberg. Sein erstes Buch erschien 1976 und trägt den Titel „Reinheit des Herzens“. Bis zum heutigen Tage folgten rund 200 weitere spirituelle Bücher. Seit dem Jahre 1977 ist er als Cellerar der Abtei Münsterschwarzach verantwortlich für die wirtschaftliche Leitung der Abtei mit ihren insgesamt 20 Betrieben und der Missionsarbeit.



Anselm Grün hat seit den 70er Jahren mit seinen Mitbrüdern nach neuen Aufbrüchen in der Spiritualität gesucht. So ließ er sich vor allem von der Psychologie Carl Gustav Jungs inspirieren und widmete sich intensiv asiatischen Meditationstechniken. Anselm Grüns Bücher haben eine Gesamtauflage von über 15 Millionen Exemplaren erreicht und wurden in mindestens 28 Sprachen übersetzt. Damit gehört er zu den meistgelesenen spirituellen Autoren unserer Zeit.

An seiner Seite ist am 17. Mai bei der Veranstaltung im Adlersaal Hans-Jürgen Hufeisen, ein virtuoser Blockflötenspieler, Komponist, Arrangeur, Choreograph. Sein Schaffen umfasst über 30 CDs, ungefähr 40 Konzerte pro Jahr und die Durchführung großer Anlässe in verschiedenen Ländern. So hat er beispielsweise in der Schweiz anlässlich der Jahrtausendwende das Mysterienspiel „Der helle Morgenstern“ für den Kanton Wallis komponiert, inszeniert und choreographiert: ein Werk mit insgesamt 1500 Mitwirkenden. Beim Event „Flötenmusik der Kulturen“ spielten Flötenspieler aus aller Welt in der Deutschlandhalle Berlin zum Thema „Liebe unter den Religionen und Völkern“.