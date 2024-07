Texte und Musik Konzertlesung in Issum mit Judy Bailey und Patrick Depuhl

Patrick Depuhl und Judy Bailey erzählen ihre ureigenen, unglaublichen Geschichten von Familie, Lebensreise und Welt. Judy Bailey blickt zurück auf Sklaverei und Rassismus, aber findet ebenso Lebensmut und -freude in ihrer Heimat Barbados. Patrick entdeckt unglaubliche Familiengeheimnisse in einem Lebensborn-Heim der SS. Bei den Lebensgeschichten wird klar: Es lohnt sich, hinter die Fassaden zu blicken, und eine Welt zu entdecken, in der es immer wieder wichtig und wundervoll ist, einander von Mensch zu Mensch zu begegnen. Die Geschichten sind schonungslos und hoffnungsvoll, politisch engagiert und tief berührend. Judy Bailey und Patrick Depuhl sind seit 25 Jahren ein Paar und leben mit ihren drei Söhnen in Alpen am Niederrhein.