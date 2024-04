Jubiläum Sevelen feiert seinen Kirchenchor

Den Einstieg machten die Kyrie aus der „Missa in F“ von Valentin Rathgeber, die Kyrie aus der Missa Festiva von John Leavitt und die Kyrie aus der „Missa for You“. Es folgten Gloria aus der „Missa brevis (KV 259)“ von Wolfgang Amadeus Mozart und das schon genannte Gloria aus der „Missa africana“ von Michael Schmoll. Besonders schön waren Sanktus und Agnus Dei aus der „Missa for You“ von Tjark Baumann. Umrahmt waren sie vom Sanktus aus der „Missa in F“ von Valentin Rathgeber und dem Agnus Dei aus der „Missa brevis (KV 259) von Mozart. Dass die Musik alle Generationen ansprach wurde dadurch deutlich, dass auch ein kleines Mädchen begeistert lauschte und zwischendurch beide Daumen nach oben reckte.