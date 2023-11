Konzert im Gelderner Refektorium Paolo Scafarella tritt bei „Serenade“ auf

Der aus Apulien stammende und beim internationalen Klavierwettbewerb „Allan Forsberg“ in Stockholm ausgezeichnete Pianist Paolo Scafarella kommt zum Serenadenkonzert ins Gelderner Refektorium am Ostwall. Am Samstag, 2. Dezember, ab 18 Uhr, präsentiert der Musiker unter anderem Werke des schwedischen Komponisten Wilhelm Stenhammar.