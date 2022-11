Gesang : Frauenpower-Chor mit schönem Konzert in Aldekerk

Aldekerk Von Gospel über Friedenslieder bis Gassenhauer war alles dabei. 140 Zuhörer verfolgten das Geschehen in der Mensa der Robert-Jungk-Gesamtschule.

Ein aufregend gemischtes Programm boten KaJu, der Frauenpower-Chor der Singschule, und Chorleiter Karl Hammans 140 Zuhörern. Es war ein erstes Konzert in der Mensa der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk, die vor dem Umbau jahrzehntelang eine Turnhalle war. Und der Umbau zur Mensa, die auch für Konzerte oder Theater genutzt werden kann, hat sich gelohnt, so Jutta Kleinmanns in ihrer Eröffnungsrede.