Geigenvirtuosin Katarina Bassez in Geldern : Musik für Violine und Orgel an St. Maria Magdalena

Die Jahresreihe der Geistlichen Konzerte an St. Maria Magdalena wird am Sonntag, 10. Oktober, um 17 Uhr fortgesetzt. Es erklingt Musik für Violine und Orgel. Die Ausführenden sind die Geigenvirtuosin Katarina Bassez aus Antwerpen, die schon mehrfach in Geldern mit ihrem Spiel das Publikum begeistert hat, und Kantor Dieter Lorenz an der Orgel.