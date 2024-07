Konzertreihe zu Gast in Pont Ein gelungener Sommerabend auf der Dorfwiese

Für dieses Format dürfen sich die Mitarbeiter im Rathaus auf die Schultern klopfen. Die ersten beiden Veranstaltungen in Kapellen und Hartefeld entpuppten sich als echte Publikumsmagneten. In Pont sah es am Mittwoch nicht anders aus. Die Sommertour hat scheinbar eine Eigendynamik entwickelt und sich zum Selbstläufer gemacht, was einen einfachen Grund haben kann: Nach Feierabend schwingen sich allerorts Menschen auf ihre Fahrräder und steuern mittwochs gezielt die Gelderner-Sommer-Veranstaltung als Ziel eines kleinen Ausfluges an, um bei bester Musik und eisgekühlten Getränken den Arbeitstag ausklingen zu lassen. Fahrradgruppen aus Veert, Hartefeld, Geldern und sogar aus dem etwas weiter entfernten Kapellen versammelten sich neben zahlreichen Pontern auf der Dorfwiese. „Wir waren schon in Hartefeld und nächste Woche sind wir in Veert. Was Besseres gibt es doch nicht“, brachte es Bärbel Wolters mit ihrem Kapellener Frauenclub auf den Punkt.