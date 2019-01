Lise-Meitner-Gymnasium: Musikverein Pont lädt zum Neujahrskonzert

Pont Nach einem musikalisch sehr erfolgreichen Jahr 2018, in dem der Musikverein Pont unter der Leitung von Sebastian Sürgers gemeinsam mit dem Bundesschützenmusikzug Hassum zwei Mal die Völkerschlacht bei Leipzig aufgeführt hat, soll das Jahr 2019 genauso musikalisch beginnen.

Am Sonntag, 13. Januar, laden die Aktiven des Ponter Musikvereins erneut zum Neujahrskonzert in die Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums in Geldern ein. Konzertbeginn ist wie immer um 17 Uhr, der Einlass startet bei freier Platzwahl um 16.15 Uhr.