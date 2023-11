Konzert in der Heilig-Geist-Kirche Musiker unterstützen die Gelderner Tafel

Geldern · Streicher-Gruppierungen stellten in der evangelischen Kirche vier Werke von Luigi Boccherini. Die Spenden gehen an die Tafel. Warum es in der Kirche so kalt war.

16.11.2023 , 17:12 Uhr

Viel Beifall gab es für die Streicher nach dem Konzert in der evangelischen Kirche. Sie spielten vier Werke von Luigi Boccherini. Foto: Jürgen Bocksteger

In der Heilig-Geist-Kirche fand ein Konzert statt, das sowohl hinsichtlich der Musik als auch der Spenden zugunsten der „Gelderner Tafel“ ein voller Erfolg war. Mehrere Streicher-Gruppierungen stellten vier Werke von Luigi Boccherini vor und räumten mit dem Vorurteil auf, dass Boccherini nur ein „Kleinmeister der Musik“ sei und nichts Eigenständiges bringe. Die musikalischen Demonstrationen und interessanten Erläuterungen von Günther Petry fanden besonders viel Anklang. Die Musiker spielten nicht nur mit sichtbarer Begeisterung, sondern auch mit für Hobbymusizierer erstaunlich guter Qualität. Die Zuhörer dankten zum Schluss mit lang anhaltendem und stehendem Applaus. Insgesamt kam als Spenden ein Betrag in Höhe von 745 Euro zugunsten der „Gelderner Tafel“ zusammen. Viele Zuhörer wunderten und beklagten sich sehr über die völlig ungeheizte Kirche. Nachträglich teilte die Kirchengemeinde mit, dass die Heizung kurzfristig komplett ausgefallen war.

(RP)