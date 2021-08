Kunstverein Gelderland : „Swing meets Brazil“ im Innenhof von Schloss Haag

Geldern Mit seiner Mini-Bühne im Bollerwagen bringt Sebastian Netta auch in Corona-Zeiten Musik zu den Menschen – und verbindet sie mit der Natur.

Vor drei Jahren konnte der professionelle Musiker für sein Trio eine mobile Bühne für Konzerte realisieren. Diese Mini-Bühne im Bollerwagen erinnert an die mobilen Häuser in Amerika. „Ich komme mit der Musik zu den Menschen und verbinde so Musik mit Natur“, beschreibt Netta sein künstlerisches Konzept und hat damit gerade in Corona-Zeiten eine kulturelle Nische entdeckt. Netta ist als renommierter Schlagzeuger schon auf vielen nationalen und internationalen Bühnen aufgetreten. Mit seinem 1992 gegründeten „Sebastian-Netto-Trio“ begleitete er zahlreiche Gastmusiker. Zu seinen Konzerten im Bollerwagen lädt er hochkarätige, international bekannte Musiker ein, um mit ihnen die Freude an der Musik zu teilen. Meist spannen sie in diesen Konzerten inmitten der Natur einen weiten musikalischen Bogen, kombinieren und interpretieren verschiedene musikalische Stile und Genres.