Musik : Klassiker des Rock, Pop und Soul

Straelen Der Kulturring Straelen lädt zu einer Neuauflage des „Sommer-Open-Air-Konzerts“ mit „Annie und Ben“ ein. Das Duo verleiht bekannten Songs eine persönliche Note.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, lädt der Kulturring Straelen alle Interessierten am Samstag, 20. August, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) zu einer Neuauflage des „Sommer-Open-Air-Konzerts“ mit dem Duo „Annie und Ben“ ein. Es findet im Innenhof des Hotels „Straelener Hof“ an der Annastraße 68 in Straelen statt.

Das Duo „Annie und Ben“ verspricht dem Publikum erneut, bekannte Rock-, Pop- und Soul-Klassiker mit eigener Note zu präsentieren. Anita Mysor am Mikrofon und Ben Hantke am Piano wissen aus ihrer langen Live-Erfahrung in verschiedenen Bandprojekten ganz genau, wie sie das Publikum am Niederrhein mit ihren eigenen Interpretationen der altbewährten Songs fesseln können.