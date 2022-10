Projekt in Indien : Konzert für „Karunai-Kinder-Hilfe“

Straelen Das belgische Duo „A Deux“ wird vom Streichquartett „Luce“ begleitet. Die Veranstaltung findet im Forum des Schulzentrums Straelen statt.

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der „Karunai-Kinder-Hilfe Indien“ präsentiert der Verein gemeinsam mit dem Kulturring Straelen sowie dem Straelener Unternehmen „Müller Kerzen“ einen Konzertabend im Forum im Schulzentrum Straelen in ganz besonderer Atmosphäre. Am Samstag, 22. Oktober, ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) gibt es ein Wiedersehen mit dem belgischen Duo „A Deux“, welches durch das Streicherquartett „Luce“, ebenfalls aus Belgien , begleitet wird.

Bereits das siebte Mal betritt das Duo mit Geert Faes am Piano und Brigitte Tytgadt am Mikrofon in Straelen die Bühne und wird, da sind sich die Organisatoren sicher, auch bei diesem Konzert vor ausverkauftem Haus musizieren. Der Grund für diese berechtigte Erwartung liegt an dem einmaligen Charme, den „A Deux“ auf der Bühne versprüht. Begleitet werden die beiden bei einer Reihe von Liedern vom Streichquartett „Luce“. Mit dieser Begleit-Formation ist das Duo bereits mehrmals im belgischen Fernsehen aufgetreten.