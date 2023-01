Klassische Musik Klarinette und Orgel erklingen in Gelderns Pfarrkirche

Ludger Morck, Jahrgang 1962, begann mit sieben Jahren mit dem Klavierspiel. Mit 13 Jahren saß er zum ersten Mal an der Orgel und war von da an gefesselt von diesem Instrument. Nach einem ersten Wunsch, Orgelbauer zu werden, entschied er sich dann nach einer intensiven Organistentätigkeit in St. Klara Duisburg-Kaldenhausen und St. Ludger Duisburg-Neudorf für eine kirchenmusikalische Ausbildung im St.-Gregorius-Haus in Aachen, die er 1984 mit dem B-Examen abschloss. Seit August 1984 spielt er Orgel in der katholischen Kirchengemeinde Christus König, Duisburg-Rheinhausen, im Januar 1986 wurde er dann als hauptamtlicher Kirchenmusiker der Gemeinde angestellt. 2003 übernahm er durch die Fusionen auch die meisten kirchenmusikalischen Dienste in der Gemeinde St. Ludger, später auch in den Gemeinden St. Barbara und St. Peter. Neben Konzerten in der eigenen Gemeinde spielt er auch im Umkreis als Solist und als Begleiter von Instrumentalisten regelmäßig in Gottesdiensten und Konzerten.