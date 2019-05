Konzert : Mix: Musikverein und Poetry-Slam

Neue Wege ging der Musikverein Aldekerk beim Konzert in der Kirche St. Peter und Paul. Die Infos zu den Liedern gab es als „Slam“. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk Mit seinem Jahreskonzert setzte der Musikverein Aldekerk der Liebe ein Denkmal. In der voll besetzten Kirche St. Peter und Paul erlebten die Zuhörer ein tolles Klangerlebnis. Finale mit Musik von Abba: „Thank you for the music“.

Die Konzerte des Musikvereins Aldekerk haben das gewisse Extra. So auch am Wochenende, das Konzert stand unter dem Motto „Musikverein in Love“. Die St. Peter und Paul Pfarrkirche platzte förmlich aus allen Nähten, Stühle wurden zusätzlich gestellt.

Dirigent Peter Rongen und die über 30-köpfige Mannschaft zogen musikalisch mit ihren Blasinstrumenten alle Register und ließen das Publikum in Musik schwelgen. „Wir setzen mit unserer Musik auf handgemachte Unterhaltung“, sagt der Vorsitzende Johannes Büsch. Das Thema Liebe gab bei der Auswahl der Musikstücke mit populären Titeln bis hin zum Musical den roten Faden vor. Spielbarkeit und Aktualität dominierten.

Info Blick in den Verein: Viele Aktiviäten Brauchtum Neben Konzerten spielen die Mitglieder des Musikvereins beim Karnevalszug, dem Maibaumrichten, Schützenumzügen und an St. Martin. Gründung Der Musikverein Aldekerk wurde 1896 gegründet.

Bei den Vorbereitungen seit Januar entwickelten die Orchestermitglieder neben dem rein konzertanten Teil weitere angesagte Unterhaltungselemente. Das literarische Format „Poetry Slam“, das als wortreicher Vortragswettbewerb begeistert, diente inhaltlich als Brückenbauer zu den einzelnen Musikstücken. Statt einer Moderation „slamte“ das Orchester. „Wir haben die Vorgaben von bis zu fünf Minuten gemacht und uns von den Beiträgen richtig überraschen lassen“, so nach dem Konzert der Tenorsaxophonist zum vorgegebenen Zeitrahmen. Denn selbst die Generalprobe war „slam-frei“.

Liebesweisen von Max Raabe machten den „Eisbrecher“. Nachfolgende Beiträge thematisierten die Liebe in ihrer Vielfalt, das Verhältnis zur Welt, zur Heimat, zur Musik, zu anderen Menschen, zu sich selber. Reflektiert wurde die schnelllebige Zeit mit Stressfaktoren, die auf dem Prüfstand standen. So das Internet samt Scheinwelten mit Mode- und Beautywahn, den Follower und Influencer verbreiten. Fazit: Trotz aller moderner digitalen Errungenschaften bleibt der Mensch im Mittelpunkt, die Musik sein Rückzugsort und Ruhepol, der alles andere vergessen lässt. Ein lebendiges Beispiel einer musikalischen „Großfamilie“ gab der Musikverein selber ab, der mit Melodien samt Ohrwurmcharakter wie „Shape of you“ (Ed Sheran) oder „Tears in heaven“ von Eric Claptan (in der Bearbeitung von Michael Sweeny) punktete.