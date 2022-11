Gesang in Geldern : Jubiläumskonzert voller Emotionen

Sein Jubiläumskonzert gab der Chor 1847 in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums Geldern. RP-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Geldern Der Chor 1847 Geldern feierte sein 175-jähriges Bestehen. Nach dreijähriger Corona-Pause brachten die 63 Sänger samt Begleitband 20 Lieder auf die Bühne. Es gab viel Beifall vom Publikum und von den Akteuren zwei Zugaben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Kirking

Der Chor 1847 Geldern feierte am Sonntag 175-jähriges Bestehen. Ein sehr emotionales Jubiläum, nach einer dreijährigen Corona-Pause. Die 63 Sänger und Sängerinnen haben sich lange gar nicht zu den Proben treffen können, die Pandemie hat es dem Chor nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten erlaubt. Doch nun, wo vieles wieder möglich ist und der Chor im gewohnten Umfange wieder proben kann, war die Vorfreude riesig.

Bei den Zuschauern auch, die Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums war so gut wie ausverkauft. So blickte man in selige Gesichter der Musiker hinter den Instrumenten der Studioband 4 You (Keyboard Uwe van Treeck, Schlagzeug Frank Salz, Bass Paul Polacek, Gitarre Markus Birkhoff, Saxophone Andi Jockweg, Posaune Marcel Valcks und Trompete Ernst Leurs). Als Chorleiter Theo Büren auf die Bühne trat, gab es schon den ersten langen Applaus. Von den 20 Liedern des Konzerts hat er bei zwölf Stücken die Arrangements auf seinen Chor umgeschrieben und bei sieben weiteren die Bläsersätze.

Musikalisch startete der Abend mit einer Urlaubssequenz. Denn wer denkt bei Stücken wie „Westerland“ von den Ärzten nicht an einen Chillen am Strand? Oder bei „Silence is golden“ von The Tremeloes nicht an einen Spaziergang dem goldenen Sonnenuntergang entgegen? Die Hüften wurden dann bei „Hold on tight“ von ELO schon aktiver, und auch die Botschaft dahinter tut in diesen Zeiten ganz gut: „Halte an deinen Träumen fest“. Von der Urlaubsstimmung, die Chor und Band perfekt in die Ohren spielten, wurde man in den Bereich Freizeitspaß katapultiert. Die alte Lok Rusty sorgte für einen ganz besonders hartnäckigen Ohrwurm. Denn der „Starlight Express“ sauste durch alle Köpfe, bis Gänsehaut entstand. Kräftige und wirkungsvolle Worte stammen aus dem Musical „Elisabeth“ und dem daraus stammenden Song „Ich gehöre nur mir“. Eine ziemlich gute Anleitung, wie Freiheit und Beziehung ohne Selbstaufgabe funktionieren kann. Ein bekanntes Liebeslied der Sportfreunde Stiller brachte auch gleich den Erfolg im Titel mit: „Applaus, Applaus“. Vor der Pause ging mit „Immer wieder geht die Sonne auf“ (Udo Jürgens) auch der erste Solist des Abends auf die Bühne. Rene Verlinde hatte die Portion Sahne in der Stimme, die das Publikum mit tosendem Applaus feierte.

Nach der Pause wurden die Evergreens aus den Musikheften geholt. Bei Queens anspruchsvoller „Bohemian Rhapsody“ und Udo Lindenbergs „Hinterm Horizont geht es weiter“ war dem Chor und der Band nichts zu schwer. Etwas ganz Tolles wurde dem Publikum allerdings mit dem Quatlibet geboten. Ein Countrystück, das drei Lieder ineinander und fast übereinander verwebt. „Country Roads“, „I will always love you” und „On the road again” wurden von elf Solisten gesungen. Danach war minutenlanger Applaus zu hören.

Zum Ende wurden die Emotionen noch einmal richtig gepackt. Der Taschentuchverbrauch stieg sprunghaft an, denn Lieder wie „Wir ziehen in den Frieden“ (Udo Lindenberg) und „Against all odds“ (Phil Collins) oder „We are the world“ (Michael Jackson) live in der Chorfassung erleben zu können ist schon ergreifend. So war es auch nicht verwunderlich, dass zwei Zugaben gespielt werden mussten.