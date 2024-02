Jugend musiziert Konzert der Preisträger

(RP) Viel Applaus gab es, als sich am Wochenende die größten Talente des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ in der Tonhalle der Kreismusikschule in Geldern zum Abschlusskonzert trafen. So wie Alex-Vasile Ivanciu (Saxophon) und Julius Hirschegger (Klavier). „Ihr alle widmet euch fast täglich intensiv großen und kleinen Musikwerken ganz unterschiedlicher Stilrichtungen“, sagte Landrat Christoph Gerwers. „Mit diesem Engagement und dieser offenen und unbeschwerten Einstellung tragt ihr dazu bei, dass unsere ,Jugend musiziert’-Region Kleve, in diesem Jahr insbesondere die Stadt Geldern, durch eine überaus interessante kulturelle Veranstaltung bereichert wird.“ Anschließend verteilten er, Peter Radtke von der Sparkasse Krefeld und Kreismusikschulleiterin Anne Giepner Urkunden an die Musiker. Foto: Prümen