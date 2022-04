Rockmusik : In Geldern im Sechserpack zurück in die 70er

Zugabe: Leif de Leeuw und Sem Jansen spielen das zweistimmige Gitarrenthema des Allman-Brothers-Klassikers „Jessica“. Foto: Klatt

Geldern Start ins Konzertjahr des Culturkreises Gelderland mit der Leif-de-Leeuw-Band. Eine Hommage an den Southern Rock mit psychedelischen Einsprengseln.

Die Zugabe war folgerichtig. Und so bombastisch wie viele der elf Songs in den rund zwei Stunden zuvor. „Jessica“, der Klassiker der Allman Brothers aus dem Jahr 1973, ließ die rund 100 Zuhörer im Gasoline Blues Club in Geldern jubeln. Gespielt von sechs Musikern, die allesamt ihr 30. Lebensjahr noch vor sich haben. Und die klar machten, dass ihre musikalischen Vorbilder rund 50 Jahre zurück liegen.

Die Leif-de-Leeuw-Band leitete am Samstagabend das Konzertjahr des Culturkreises Gelderland ein. Zum dritten Mal war die Formation um Namensgeber Leif de Leeuw aus Den Haag in Geldern zu erleben, diesmal vom Quartett auf einen Sechserpack erweitert. Frontmann neben dem Gitarristen war Sänger und Gitarrist Sem Jansen. Bassist Boris Oud sorgte für das tieftönende Fundament. Willem ‘t Hart saß an den Keyboards. Und mit Tom Koning und Joram Bemelmans waren an diesem Abend gleich zwei Schlagzeuger am Start.

Mit einem Bottle-Neck-Solo, begleitet von einem Keyboard-Teppich, leitete de Leeuw den Abend sanft ein, bevor die Band mit „James“ einen stampfenden Rock vom Stapel ließ, inklusive Orgel-Gitarre-Duell. Nahtlos folgte mit „Playing In A Band“ ein treibender Rock‘n‘Roll mit zweistimmigem Gitarrenfinale, bevor es mit „All You Do“ etwas gemächlicher wurde.

Nur damit die Band gleich darauf in „Rocking Horse“ einstieg, dem monumentalsten Stück des Abends mit einem leisen Überraschungseffekt: Ein ausgedehntes Orgelsolo wurde abgelöst von einem Fingerpicking-Part, den de Leeuw ganz alleine zelebrierte, bevor die Band den ersten, rockigen Teil wieder aufnahm. Bassist Oud zeigte im letzten Stück vor der Pause solistische Fähigkeiten.