Konzert der Kreismusikschule 50 Jahre alte Medaille der Brass-Band kehrt nach Geldern zurück

Nach der Pause präsentierten mit großen Klangfarben die Bläser und Schlagwerker des Sinfonieorchesters unter der Leitung von Thomas Löffler die Filmmusik aus „Indiana Jones“ von John Williams. Danach kam Bernd Virnich auf die Bühne. Er übergab die vor 50 Jahren errungene Goldmedaille der Brass-Band Geldern an Anne Giepner, die das alte Stück stellvertretend für die Kreismusikschule entgegennahm. Die Brass-Band gewann die Auszeichnung 1974 im niederländischen Kerkrade bei einem internationalen Musikfest. Bernd Virnich möchte möglichst viele seiner damaligen Bandkollegen wiedersehen. Er hat dazu wie berichtet die E-Mail-Adresse jbb-geldern@web.de eingerichtet, mit der Bitte, sich bei ihm zu melden. „Schon am Dienstagabend kam eine E-Mail von einem Musiker aus Veert. Er nutzt RP-Online. Im Laufe des Mittwochs kamen zwei Rückmeldungen, am Donnerstag noch eine und am Freitag noch zwei. Für mich und mein Vorhaben ein voller Erfolg“, freute sich Virnich über die Resonanz. Am Sonntag, 7. Juli, ist ein Treffen der alten Band geplant. Weitere Mitspieler von damals können sich noch melden.