Blues-Nacht in Geldern Die „Bluesanovas“ begeistern mit alten Rhythmen

Die „Kracher“ waren an diesem Abend im „Gasoline Blues Club“ freilich die Männer an den sechs Saiten sowie den schwarzen und weißen Tasten. Gitarrist Filipe Henrique und Keyboarder Nico Dreier lieferten ein umjubeltes Solo nach dem anderen ab. Sie machten den langsamen „Beautician Blues“ zu einem frühen Höhepunkt der 90 Minuten. Henrique rief auf seiner Stratocaster das gesamte Programm ab – von fast ekstatischen Tonfolgen vor allem bei den schnellen Rock’n’Rollern bis zu einem zärtlichen Flüstern bei „Live It Or Leave It“. Dreier schoss immer wieder Honky-Tonk-Pianokaskaden in den Saal oder wob vom Leslie unterstützte Orgelteppiche, die an die gute alte Hammond erinnerten.