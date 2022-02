Aktion auch in Geldern : Razzia in der Leiharbeiter-Szene

Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes Geldern kontrollieren die Personalien eines Hausbewohners aus Bulgarien. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Geldern Geldern war Teil der groß angelegten Aktion, bei der die Behörden am Wochenende sechs Unterkünfte kontrollierten, in der Herzogstadt und in Emmerich.

Die vielen Polizeiwagen waren nicht zu übersehen. Vor einem grauen Mehrfamilienhaus am Zitterhuck hatte sich am Samstag ein Großaufgebot an Einsatzkräften versammelt. Das Gebäude, das zwischen Issum und Kapellen liegt, war Teil einer großen Aktion, um die Leiharbeiter-Szene empfindlich zu treffen. Insgesamt sechs Sammelunterkünfte in Geldern und Emmerich kontrollierten die Teams der Behörden. Bauvorschriften, Wohnqualität, Überbelegung und Hygienevorschriften standen im Fokus.

„Dabei bestätigte sich der Verdacht einer organisierten Einschleusung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, vorwiegend aus Rumänien und Bulgarien, sowie Mieter- und Arbeitnehmerausbeutung durch Unternehmen der Leiharbeit im Grenzgebiet“, teilte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mit, unter deren Federführung der Einsatz lief.

Nach Geldern war sogar Ministerin Ina Scharrenbach gekommen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. In den Unterkünften wurden unter anderem erhebliche Brandschutzmängel, Schimmel und Schädlingsbefall festgestellt. Teilweise gab es noch nicht einmal Strom. Es werde voraussichtlich Nutzungsuntersagungen für einige Unterkünfte erlassen. Eklatante Verstöße gegen Arbeitsschutzrecht (Mindestlohn, Arbeitszeiten, Kündigungsschutz) werden die niederländischen Behörden zusätzlich ahnden. Mit der Aktion sei ein Schlag gegen die menschenunwürdige Unterbringung von Leiharbeitern gelungen, so die Ministerin.

Zusammen mit der Gelderner Verwaltung sei die Aktion seit Monaten akribisch vorbereitet worden, so Bürgermeister Sven Kaiser. „Die Aktion ist auch ein deutliches Signal an die Hintermänner dieses Systems, dass die Landesregierung und die betroffenen Kommunen nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft Hand in Hand entschlossen gegen dieses System des Menschenhandels und der Ausbeutung vorgehen werden.“

(zel)