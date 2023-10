Pflege von sozialen Kontakten Ehrenamt in der Justizvollzugsanstalt Geldern

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Geldern leisten 30 engagierte Ehrenamtliche einen unschätzbaren Dienst. Sie sind die Bezugspersonen außerhalb des Justizvollzugssystems für die Inhaftierten und bieten sowohl Gruppen- als auch Einzelbetreuung an. „Diese ehrenamtlichen Helfer sind häufig die einzigen Menschen, mit denen die Inhaftierten außerhalb der JVA in Kontakt treten können“, erläutert Manuela Bühner-Lankhorst vom Caritasverband Geldern-Kevelaer.