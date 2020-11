Konstituierende Sitzung des Rates in Kerken : Kerkener Gemeinderat bildet erstmals einen Umweltausschuss

Kerken Renate Fürtjes (CDU) und Hermann Heinemann (SPD) wurden erneut zu den beiden Stellvertretern von Bürgermeister Dirk Möcking im repräsentativen Bereich bestimmt. Premiere für die Grünen und Kai Habicht von der AfD.

Hermann Heinemann nutzte seine Aufgabe als Altersvorsitzender, um seinen Kollegen Wünsche und Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Konfrontation diene zwar der Profilierung, doch durch Gespräche könne man gemeinsame Entscheidungen und damit oft größeren Fortschritt in der Sache erzielen, sagte der Sozialdemokrat. „Die Wiederholung steigert nicht die Überzeugungskraft der eigenen Argumente“, so ein weiterer Tipp. Und letztlich bat er darum, Aufträge an die Verwaltung klar zu definieren und darauf zu achten, dass sie in angemessener Zeit zu bewältigen sind.