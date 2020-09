Kommunalwahl in Wachtendonk : Wachtendonks Rat könnte bunt werden

Wachtendonk Sieben Parteien und Wählergruppen wollen ins Parlament der Niersgemeinde einziehen. Für das Bürgermeisteramt bewerben sich fünf Männer. Die wichtigsten Fakten zur Wahl im Überblick.

Relativ „bunt“ ist der Wachtendonker Gemeinderat. Fünf politische Gruppierungen gehören ihm zurzeit an. Und es ist gut möglich, dass der Rat nach der Kommunalwahl am 13. September noch bunter wird, denn die Bürger haben eine große Auswahl. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Entscheidung über den neuen Bürgermeister – Amtsinhaber Hans-Josef Aengenendt hat bekanntlich auf eine erneute Kandidatur verzichtet – erst in der Stichwahl fällt.

Für das Amt des Bürgermeisters gibt es fünf Bewerbungen. Für die CDU tritt an Alexander Pasch. Der Verwaltungsfachangestellte wurde 1973 in Straelen geboren. Für Bündnis 90/Grüne bewirbt sich Ludwig Ramacher. Der Diplom-Chemiker wurde 1957 in Niederheid geboren. Frank Isler, 1968 in Duisburg geborener Kaufmann, ist der Bewerber der SPD. Der WBV-Bürgermeisterkandidat ist Paul Hoene. Der Medienfachwirt wurde 1978 in Moers geboren. Berthold Perret, 1967 in Gelsenkirchen geborener Zollbeamter, ist unabhängiger Einzelkandidat. Um den Einzug in den Wachtendonker Gemeinderat wetteifern sieben Parteien und Wählergruppen: die CDU, die SPD, Bündnis 90/Grüne, die WWG, der WBV, die AfD und die FDP. Die FPD tritt allerdings nur in elf von 14 Wahlbezirken an.