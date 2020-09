Kommunalwahl in Geldern : So wird im Gefängnis gewählt

So wird im Gefängnis gewählt

Kommunalwahl in Geldern

Auch einige Häftlinge aus der Justizvollzugsanstalt Pont bestimmen mit, wer Bürgermeister in Geldern wird. Foto: Arnulf Stoffel (ast)/Stoffel, Arnulf (ast)

Pont Auch Häftlinge können am Sonntag ihre Stimme bei der Kommunalwahl abgeben. Denn das Wahlrecht ist ein hohes Gut, das ein Gericht aberkennen muss. Das ist nur ganz selten der Fall. Gewählt wird ausschließlich per Briefwahl.

In den vergangenen Wochen hat die Justizvollzugsanstalt (JVA) Pont besonders viel Post von der Stadt Geldern bekommen. 163 Wahlbenachrichtigungen schickte die Kommune in das Gefängnis. Denn auch wenn die Straftäter nicht in ein Wahllokal kommen können, haben sie die Möglichkeit, ihre Stimme bei der Kommunalwahl abzugeben.