Neue Briefwahlunterlagen wurden bereits zugestellt : Falsche Stimmzettel in Walbeck

Einen Fehler gab es in Geldern in Sachen Briefwahlunterlagen. Foto: hvs/Stadt Geldern/hvs

WALBECK Bei den Briefwahlunterlagen ist ein Fehler in Sachen Kreistagswahl unterlaufen. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung reagierte die Stadt Geldern schnell und stellte die richtigen Stimmzettel am Mittwochabend durch städtische Mitarbeiter persönlich vor Ort zu.

Wie viele Betroffene tatsächlich schon gewählt hatten, konnte die Stadt am Donnerstag noch nicht klären. Einen vergleichbaren Fehler hatte es vor einigen Tagen schon in Goch gegeben. Dort waren in einem Wahlbezirk an einem Tag bei den Briefwahlunterlagen Stimmzettel falsch zugeordnet worden.