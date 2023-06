Kommentar „Unsere Woche“ Schwimmbäder werden jetzt ein heißes Thema

Unsere Schwimmbäder rücken derzeit in den Blickpunkt, nicht zuletzt, weil nun endlich auch das richtige Wetter für die Freibadsaison da ist. Das Waldfreibad in Walbeck, auf dessen Jubiläum wir noch in den nächsten Wochen ausführlich eingehen werden, zeigt sich in diesen Tagen vor allem auch als Veranstaltungsort erster Güte. Das Jubiläum von High Fidelity und Steffis Kneipenquiz waren schon ein toller Auftakt, nun kommt noch Kasalla. Und das Team des Vereins zeigt wieder einmal, dass es solche Events stemmen kann.