Kommentar Unsere Woche : Besser als ihr Ruf

Trotzdem bleibt: Gelderns Innenstadt ist wahrlich besser als ihr Ruf vor Ort. Wer wie ich in vielen Städten am Niederrhein gearbeitet hat, weiß natürlich, dass die Eigenwahrnehmung immer schlechter ist als der Blick von Besuchern. Für Geldern sprechen aber auch gerade in der Krise klare Signale: Im Gegensatz zu Kleve etwa bleiben C&A und H&M. Nach unseren Informationen kommt zudem die Drogeriekette Roßmann an den Markt. Die Eröffnung des Kapuzinertors in dieser Woche sorgt zudem für einen großen Schub für die Einkaufsstadt Geldern. Darauf kann man aufbauen und die Stadt ist durchaus am Ball. Schön wäre natürlich, wenn sie in Sachen Tempo nochmal eine Schüppe drauflegt und ihre Baustelle am Kapuzinerplatz auch fertigbekommt.