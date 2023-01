Kommentar Unsere Woche Sondersitzung wenig sinnvoll

Hoffen wir, dass das Michal-Buyx-Haus gut geheizt ist, wenn dort am Mittwoch die Mitglieder des Schul-, Kultur- und Sozialausschusses Kerken zur Sondersitzung zusammenkommen. Auf der Tagesordnung steht neben Anfragen nur ein einziges Thema: Der Antrag der Bürgervereinigung Kerken. Sie regt an, dass die Gemeinde sich mit der Errichtung von sogenannten Wärmestuben befasst und „erste vorsichtige Planungen und Gedankenspiele zu möglichen Standorten“ macht. Die Sondersitzung gibt es, weil der im September eingebrachte Antrag zunächst in den nächsten Fachausschuss geschoben wurde. Dieser tagte so schnell, dass die Vorlage nicht fertiggestellt werden konnte. Und da die nächste Sitzung erst im März ansteht, gibt es nun die Sondersitzung. Sicherlich ist es nachvollziehbar, dass man über einen im Sommer eingebrachten Antrag, der den Winter betrifft, nicht erst im Frühjahr sprechen will. Trotzdem muss hinterfragt werden, ob der Aufwand für eine Sondersitzung wirklich gerechtfertigt ist. Das, was die BVK im Kern möchte, nämlich Anlaufstellen für die Bürger etwa im Fall eines Blackouts, also eines längeren, flächendeckenden Stromausfalls, hat der Kreis bereits angedacht und sich so genannte Leuchttürme, Notfall-Infopunkte und Notrufstellen überlegt. Als Kreistagsmitglied kennt die BVK-Vorsitzende Patricia Gerlings-Hellmanns sicherlich die Details. Klar ist auch: Selbst wenn die BVK entgegen der Empfehlung der Verwaltung eine Mehrheit für ihren Antrag findet, wird diese ihre Arbeit auch nicht in wenigen Wochen abschließen. Ich mache mich immer dafür stark, dass Demokratie auch Geld kostet. Ich erwarte von Ratsmitgliedern aber auch, dass sie genau abwägen, wofür sie das Geld der Bürger ausgeben. In diesem Fall habe ich Zweifel.