Kommentar Unsere Woche Gastronomie darf nicht aussterben

Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Den Schlager aus dem Jahre 1975 können wir wohl alle mitsingen. Übrigens: Auch wenn wir dabei sofort an Peter Alexander denken. Er wurde von Petrus „Pierre" Kartner geschrieben, den man vor allem unter seinem Künstlernamen Vader Abraham kennt. Das war der mit den Schlümpfen. In den Niederlanden heiß es "In ’t kleine café aan de haven", in Österreich "Das kleine Beisl".