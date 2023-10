Kommentar Unsere Woche Die Kommunen brauchen Hilfe

Mehr oder weniger gleichen sich die Nachrichten. In Wachtendonk ist es angesichts der möglichen Haushaltssicherung am schwierigsten, aber auch Kevelaer, Issum und Rheurdt sprechen von äußerst angespannten Kassenlagen. Und in den nächsten Tagen und Wochen werden die übrigen Kommunen folgen. Das zeigt deutlich: Es geht nicht um einzelne hausgemachte Probleme vor Ort, sondern die Finanzausstattung der Kommunen passt nicht mehr zu den Herausforderungen, angefangen von den üppigen Anpassungen der Gehälter im Öffentlichen Dienst bis zu den steigenden Zinsen und der Inflation. Vielleicht war es auch doch nicht zu Ende gedacht, die Schulden aus der Coronazeit und der Flüchtlingswelle zu Beginn des Ukrainekriegs einfach nur buch-technisch verschwinden zu lassen (Stichwort: Isolieren) und dann so zu tun, als habe man das Geld nicht ausgegeben. Es fehlt nämlich jetzt an allen Ecken und Enden.