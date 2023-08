Kommentar Unsere Woche So modern kann Schule sein

Man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, wenn man durch die Mariengrundschule in Kapellen läuft. So einladend und hell, so gut digital aufgestellt und so vielseitig kann heute eine Grundschule sein. Das ist der Moment, wo man weiß, dass fast sieben Millionen Euro Steuergeld wirklich gut investiert wurden. Nämlich in das Wichtigste, das wir haben, nämlich die Bildung unserer Kinder.