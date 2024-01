Kommentar Unsere Woche Wenn der Platz zum Feiern fehlt

Die Debatte um das Bürgerhaus in Sevelen betrifft ein generelles Problem. Bei der geplanten Nutzungsänderung im Issumer Rat geht es darum, dass in Zukunft keine privaten Feiern mehr in dem Gebäude an der Dorfstraße in Sevelen stattfinden sollen. Weiterhin erlaubt sein sollen Treffen und Feiern von Vereinen und lokalen Firmen. Am Ende geht es um einen großen Zwiespalt: Zum einen bemühen sich Politik und Verwaltung in unseren ländlichen Kommunen, in den Ortschaften noch Raum anzubieten, damit ein Beerdigungskaffee, ein Familienfest oder ein Vereinstreffen noch stattfinden können. Nach dem großen Kneipensterben ist es nämlich vielerorts nicht mehr möglich, die Gastronomie in Anspruch zu nehmen. Dort, wo es aber noch Gaststätten und Restaurants gibt, sollte nicht mit öffentlichen Mitteln den Wirten das Geschäft kaputt gemacht werden. Die hatten es schon früher schwer genug, wenn Vereinslokale oder Pfarrsäle ihnen mit Billigpreisen die Kunden abwarben. Gut, das Thema „Schwarzgastronomie“ gibt es heute kaum noch, nachdem einerseits die Finanzämter auch auf den Sportplätzen und Clubanlagen genau hinschauen, andererseits die Vereine es auch kaum noch schaffen, Pächter für ihre Vereinslokale zu finden.