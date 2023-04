Kommentar „Unsere Woche“ Bloß keine Panikkäufe

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und deshalb sollte man sich nicht durch die Drohgebärden der Bundesregierung einschüchtern lassen und Hals über Kopf eine neue Heizung kaufen. Die Bundesregierung plant, dass ab 2024 jede neue Heizung überwiegend mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Die Betonung liegt auf „plant“. Noch ist nichts beschlossen, daher macht es keinen Sinn, so schnell wie möglich entweder die alte Erdgasheizung, die noch bestens läuft, prophylaktisch auszutauschen, oder jetzt mit Gewalt auf Wärmepumpen und Co. zu setzen. Es ist gut, dass die Sanitär-Innung Kreis Kleve hier ein Zeichen der Vernunft setzt. Niemand als die Handwerker weiß besser, wie groß die Verunsicherung bei den Menschen seit der Ankündigung von Wirtschaftsminister Robert Habeck ist. Doch es bleibt erschreckend, wie wenig an die Menschen im Lande gedacht wird, wenn die Ampel Politik macht. Habeck baut Szenarien auf, die für manchen bedeuten könnten, seine gesamten Ersparnisse aufbrauchen zu müssen. Wenn er überhaupt genug hat. Dass die Bundestags- und Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Kleve da die Ampel massiv kritisieren, ist nicht nur damit zu erklären, dass man als Opposition eben die Politik der Regierung angreifen muss. Es ist ein tiefgehendes Unverständnis für eine Politik, die das Wichtigste im Land, die Bürger, einfach vergisst.