Kommentar „Unsere Woche“ : Jetzt geht es um Inhalte

Bei der Bürgermeisterwahl in Geldern kommt es zum klaren Duell: Sven Kaiser mit CDU und FDP auf der einen Seite, Ulrike Michel, getragen von SPD und Grünen auf der anderen Seite. Nun sind die Parteien gefordert, sich inhaltlich aufzustellen. Wie lauten ihre Zukunftsstrategien für die Landlebenstadt?

Entspannt können Sven Kaiser und die Verantwortlichen der CDU ins Wochenende gehen. Mit der Ankündigung, dass die FDP ihren Mitgliedern die Unterstützung von Kaiser im Bürgermeisterwahlkampf empfehlen wird, haben sie zur rechten Zeit gepunktet. Schließlich war es kein Geheimnis, dass auch die SPD durchaus an den Liberalen „gebaggert“ hat, um sie von ihrer Kandidatin Ulrike Michel zu überzeugen. Nun kommt es also zum klaren Duell: Sven Kaiser mit CDU und FDP auf der einen Seite, Ulrike Michel, getragen von SPD und Grünen auf der anderen Seite. Wenn BiG oder andere nicht noch ein Kaninchen aus dem Hut zaubern, also einen Kandidaten finden, der so prominent ist, dass bei seiner Vorstellung ein Raunen durch die Stadt geht, können wir davon ausgehen, dass Geldern keine Stichwahl brauchen wird. Am 13. September wird entschieden, wer in Zukunft das Sagen im Rathaus haben wird. Jetzt sind die Parteien an der Reihe: Mit welchen Gesichtern wollen sie die Ratsmandate gewinnen, welche Themen und Ideen haben sie für die nächsten fünf Jahre? Geldern hat das Glück, die finanziellen Mittel zu haben, große Projekte zu stemmen, aber die Stadt muss dringend handeln. Die Innenstadtentwicklung bleibt ein großes Thema, das Geschäftsangebot wird weiter schrumpfen und es bleibt abzuwarten, wie lange die großen Anbieter wie C&A oder H&M Geduld haben. Mit dem Kapuzinertor, JA-Hotel, der Attraktivierung der Straßen, Winterlicht und vor allem auch der Stärkung der Schulen ist vieles auf den Weg gebracht und doch wird man sich kaum auf den Lorbeeren ausruhen können.