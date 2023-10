Kommentar Unsere Woche Auf ein Fisternölleken mit Hüsch in Geldern

Das Zitat „Du kommst auch drin vor“ prägt die Werke von Hanns Dieter Hüsch. Wir alle finden uns selbst, die Familie und die Freunde oder die Nachbarn, immer wieder in seinen Gedichten und Geschichten vom Niederrhein, weil sie aus dem wahren Leben stammen. Und so passt Hüsch als der Niederrheiner an sich auch bestens zu Geldern, zu einer Stadt, die dem Moerser nicht fern war, auch wenn sie für ihn sicherlich im „Hippeland“ lag. Und darum begeistert uns die Idee von Hejo Eicker, neue Straßen im Niers­park nach dem Kabarettisten und seinen Figuren zu benennen.