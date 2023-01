Kommentar „Unsere Woche“ Meine persönliche „Zeitenwende“

Und wieder bricht ein Stück meiner Welt zusammen. Ich musste es erst einmal ein zweites Mal lesen, als die E-Mail rein kam: Die Jungsozialisten im Kreis Kleve sprechen sich für die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 an die Ukraine aus. Die Jusos. In meiner Jugend, als es um großes Friedensdemos in Bonn, um den Nato-Doppelbeschluss, um „Petting statt Pershing ging, schlichtweg undenkbar. Die Junge Union, klar. Aber doch nicht die Jusos!