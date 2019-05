Kommentar „Unsere Woche“ : Unser Wahlrecht ist ein Privileg

Gerade für uns in der Grenzregion ist Europa von großer Bedeutung. Nutzen wir die Chance, mitzubestimmen, wer in Brüssel die Entscheidungen fällt.

Sonntag ist Europawahl. Und immer, wenn uns die Gelegenheit gegeben wird, mitzuentscheiden, wer für uns wichtige Entscheidungen trifft, sollten wir das als Feiertag der Demokratie sehen und von unserem Wahlrecht Gebrauch machen. Auch wenn die Parteien in unserer Region nicht gerade mit einem Wahlkampffeuerwerk versucht haben, unser Augenmerk auf den Urnengang zu lenken, sollte keiner von uns seine Stimme einfach verfallen lassen. Denken Sie an Arkan Ali Hussein. Der Flüchtling aus Afghanistan. In Geldern jetzt zu Hause und seit kurzem deutscher Staatsbürger erzählt vor einer Wochen in unsere Zeitung von seiner Freude, die Wahlbenachrichtigung erhalten zu haben. „Endlich kann ich wählen, ohne Angst zu haben. Frei wählen zu dürfen, das ist wunderbar.“ Wie beschämend wäre es für uns, wenn wir von dem „Privileg“ (so Hussein wörtlich), nicht Gebrauch machen.