Kommentar Unsere Woche Der Zauberstab rettet die Etats

Ums liebe Geld ging es kurz vor der Weihnachtspause fast in allen Räten. Die Haushalte wurden verabschiedet oder zumindest eingebracht. Und durch die Bank lässt sich sagen, dass das Gelderland weiterhin sehr solide aufgestellt ist. Da guckt so mancher neidisch zu uns. Zwar fiel mal ab und zu das böse Wort von drohender Haushaltssicherung doch am Ende können weiterhin alle frei entscheiden. Auch dank der Trickkiste der Landesregierung, die Ukrainekrieg-bedingte Ausgaben wie mit einem Zauberstab einfach bilanztechnisch verschwinden lässt. Bezahlt werden muss das Geld aber trotzdem.