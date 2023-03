Kommentar Unsere Woche Weiter Weg bis zum Stadtmarketing

Nun wird es ernst in Sachen Werbering und Zukunft der großen Gelderner Veranstaltung. Im Kulturausschuss stellte Hans-Josef Bruns von der Wirtschaftsförderung erstmals öffentlich seine Idee für die Zukunft von Straßenparty oder den Straßenmalwettbewerb vor. Bisher wurden diese Events vom Werbering veranstaltet. Die Verwaltung möchte, dass sich in Zukunft eine GmbH um Stadtmarketing und Veranstaltungen kümmert. Dafür könnte man die Gesellschaft Gelderner Gründungszentrum umwandeln. Das klingt nach einem gangbaren und schnell umsetzbaren Weg. Doch dafür braucht es politische Rückendeckung. So richtig spürbar war sie im Kulturausschuss noch nicht, wobei auch die Frage ist, ob das das richtige Gremium ist, um sich mit so einem Thema, das massiv die Entwicklung von Innenstadt, Handel und Gewerbe betrifft, auseinanderzusetzen. Natürlich gibt es auch Schnittmengen, denn zumindest der Straßenmalerwettbewerb hat kulturellen Anspruch. Auf den Punkt brachte es Christel Terhorst vom Kunstverein Gelderland. Tatsächlich fragt kein Besucher, ob der Werbering, eine Marketing-GmbH, die Stadt selbst oder eine Agentur etwas auf die Beine gestellt hat. Hauptsache, in Geldern ist was los. Und das möglichst gut gemacht.