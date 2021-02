Kommentar „Unsere Woche“ : Die Kommunalpolitik muss digitaler werden

Meinung Das Thema „Rats-TV“ ist nur der Einstieg. Der Kommunalpolitik muss ermöglicht werden, auch per Videomeeting zu tagen und rechtskräftig zu entscheiden. Die Corona-Pandemie hat uns gelehrt, wie unsinnig es ist, dass körperliche Anwesenheit vorgeschrieben ist, wenn es auch andere Wege gibt.

Das Thema „Rats-TV“ ist faszinierend. Überall wird es beantragt, interessanterweise von den unterschiedlichsten Parteien. Und vielerorts wird es mit breiter Mehrheit abgelehnt, oft auch von den Parteien, deren Kollegen im Nachbardorf genau diesen Vorschlag gemacht haben. Um Ideologie geht es also nicht. Was spricht also dagegen, Rats- und Ausschusssitzungen im Internet per Stream zu zeigen und auch aufzuzeichnen? Am Ende nur die Kostenfrage. Und in der Tat ist der Aufwand natürlich hoch, zumindest, wenn es nicht bei technischer Ausstattung der Säle bleibt, sondern auch ein Kamerateam, Tontechniker und Regie professionell produzieren sollen.