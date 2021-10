Kommentar Unsere Woche : Parken auf der Breslauer Straße – spannende Debatte

Meinung Ein spannendes Thema für die Kommnalpolitik: Für viele Reaktionen sorgte unser Beitrag über den Vorschlag der BiG, die Parksituation auf der Breslauer Straße in Geldern neu zu sortieren

Für viele Reaktionen sorgte in dieser Woche unser Beitrag über den Vorschlag der BiG, die Parksituation auf der Breslauer Straße neu zu sortieren. Besonders Autofahrer, die eigentlich zum Krankenhaus wollen, sollen den Bereich verständlicherweise nicht als kostenlose Ausweichvariante nutzen. Nun eine Auswahl der Meinungen: Wenn es um freie Wege für Feuerwehr und Rettungsdienst geht, sollte man sich erst einmal um den Boeckelter Weg kümmern. Das Krankenhaus sollte anerkennen, wie wichtig die Mitarbeiter sind, und ihnen, wie bei anderen Unternehmen auch üblich, kostenloses Parken am Arbeitsplatz ermöglichen. Anwohnerparken und Parkscheibenpflicht könnten eine Lösung sein. Für uns Patienten war es noch nie so bequem und einfach wie heute, an Krankenhaus und Ärztehaus einen Parkplatz zu finden.