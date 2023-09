Kommentar Unsere Woche Was eine kaputte Ampel mit Bürokratie zu tun hat

Ich muss zugeben, da schwanke ich zwischen Traurigkeit und Wut. Natürlich kann nicht jeder von uns einfach den Sheriff spielen und sich zum Ordnungshüter ernennen. Völlig einverstanden, wir sind nicht beim Hauptmann von Köpenick. Aber wenn da jemand ist, der helfen will, dann muss es doch auch einen Weg geben, das möglich zu machen. Doch am Ende sind im Kern alle Verwaltungen leider gleich, in der Schulleitung, im Rathaus in Geldern, im Kreishaus in Kleve, in der Polizeibehörde (deshalb heißt es ja auch Behörde), in den Ministerien auf Landes- und Bundesebene. Oberstes Motto: Was nicht ist, darf nicht sein. Und was wir nicht genehmigt haben, schon mal gar nicht. Verhindern satt Probleme lösen als oberste Maxime. Armes Deutschland.