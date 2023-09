Kommentar Unsere Woche Rettet den Gelderner Umweltkalender

Da bin ich in die Falle getappt. Ich muss zugeben, ich gehöre zu denjenigen, die dachten, dass sie in Geldern in diesem Jahr bei der Zustellung des Umweltkalenders vergessen worden sind. Erst durch unsere aktuelle Berichterstattung um die Diskussion im Ausschuss habe ich begriffen, dass der Kalender nur in abgespeckter Version in der städtischen Veranstaltungszeitschrift „Wir in Geldern“ zu finden war.