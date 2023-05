Kommentar Unsere Woche Rückenwind vom Kanzler persönlich

Dieses Wort werden wir in Zukunft öfter lesen: Tiefengeothermie. Neben der Wasserstofftechnik kann der Einsatz von Wärme aus der Tiefe der Erde ein weiterer wichtiger Baustein werden, um auch ohne Öl, Kohle und Erdgas heizen zu können. Von einer „Zukunftstechnik, die an vielen Orten in Deutschland funktionieren kann“, spricht kein Geringerer als Bundeskanzler Olaf Scholz. Und der Regierungschef hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Erst nahm der Bundeskanzler in Schwerin die Geothermieanlage in Betrieb, dann besuchte er die größte Geothermieanlage Kenias. Und er war in seinem Wahlkreis auf dem Bohrplatz der Energie und Wasser Potsdam GmbH zu Besuch. Jedes Mal äußerte er sich positiv über die Tiefengeothermie. „Das ist ein wichtiger Beitrag, damit wir in Zukunft klimaneutral leben und wirtschaften können, aber auch dafür, dass wir unabhängig von der Versorgung mit fossilen Ressourcen anderer Länder werden“, wird Scholz von seinem Besuch in Potsdam zitiert. Bleibt nur zu hoffen, dass die Begeisterung des Kanzlers dazu beiträgt, die unendlich langen Genehmigungswege nach dem Bergrecht zu beschleunigen. Wer das für LNG-Terminals schafft und wer eine schnelle Energiewende will, muss an diesen Stellschrauben drehen. Auch Düsseldorf ist gefragt, wie Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen beim Ortstermin in Straelen erkannte. Es liege auch an der Landesregierung, weiter zu unterstützen, dass so schnell wie möglich gebohrt werden kann, stellte sie fest. Ob Straelen auf dem richtigen Weg ist, wird sich erst nach Probebohrungen und der weiteren Umsetzung zeigen. Auf jeden Fall scheint die Blumenstadt mit den vielen Gartenbaubetrieben und deren hohen Energiebedarf der richtige Ort zu sein, um diese Technologie voranzutreiben. Und Bürgermeister Bernd Kuse denkt schon daran, nicht nur Treibhäuser, sondern auch das Schwimmbad oder Wohnsiedlungen auf diesem Weg mit Wärme zu versorgen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber es ist wichtig, ihn jetzt zu gehen.