Unsere Woche : Mit Vorsicht – ohne Rücksicht

Geldern Die Maskenpflicht ist in fast allen Lebensbereichen entfallen. Das nimmt aber niemandem das Recht, weiterhin alles gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu tun.

Mit der Abstimmung im Bundestag am Donnerstag ist klar: Eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona wird es – späterer Kurswechsel nicht ausgeschlossen – nicht geben. Schon mit dem vergangenen Sonntag, von vielen als „Freedom Day“ hochstilisiert, fielen in Nordrhein-Westfalen viele Vorbeugungsmaßnahmen gegen die nach wie vor rasante Ausbreitung des Virus. Für viele an erster Stelle: der Wegfall der Maskenpflicht in den meisten Lebensbereichen.