Kommentar „Unsere Woche“ : In Lüllingen Rückkehr zum vernünftigen Umgang

Nach der Informationsveranstaltung im Landgasthof Luyven gibt es Grund zur Hoffnung: Man redet wieder mit- statt übereinander.

Mit dem friedlichen Miteinander in Lüllingen schien es bis auf Weiteres vorbei zu sein. Der Streit um das Ansiedlungsvorhaben der Firma EPS spitzte sich immer mehr zu. Ein anonymer Brief, dessen Verfasser sich offensichtlich von Feigheit und Verblendung leiten ließ, setzte dem Ganzen die unrühmliche Krone auf. Der Konflikt spaltete das Dorf.

Seit Donnerstagabend gibt es Grund zur Hoffnung, dass in dieser Sache wieder Vernunft einkehren kann. Die von Landgard organisierte Informationsveranstaltung im Landgasthof Luyven bewies, wie sehr den Lüllingern das Thema unter den Nägeln brennt. 449 Besucher ließen den Saal schier bersten. Natürlich spielten Emotionen an diesem Abend eine Rolle. Verständlich ist das, und Emotionen sind ja auch nicht zu verurteilen, solange sie den vernünftigen Umgang miteinander nicht unmöglich machen.

Diese Gefahr ist in Lüllingen, so scheint es, kleiner geworden. Im Landgasthof redete man mit- statt übereinander. Gut so. Denn nur so lassen sich widerstreitende Interessen austragen. Die Probleme kamen zur Sprache, von beiden Seiten. Lang erwartete Informationen wurden nachgeliefert, die erforderlich Offenheit wurde hergestellt. Manche werden zu Recht einwenden, dass dieses früher hätte geschehen können und müssen.