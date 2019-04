Kommentar „Unsere Woche“ : Ein tiefer Riss zieht sich durch Lüllingen

In Lüllingen geht es längst nicht mehr nur um ein Großprojekt. Der Dorffrieden ist in Gefahr. Wer nimmt das Heft in die Hand?

Während es im Fall Nieukerk nun wirklich endlich eine Entscheidung in Sachen Bebauungsplan Paeschensdyck geben dürfte, scheint es in Lüllingen in Sachen neuer großer Logistikbetrieb tiefe Wunden zu geben. Auch wenn wenig aus dem Dorf dringt, wurde es mir so in den vergangenen Tagen in einigen intensiven Gesprächen geschildert. Unabhängig von der unsäglichen anonyme E-Mail (zu der mittlerweile auch Verschwörungstheorien kursieren) gibt in der Sache dringenden Gesprächsbedarf. Ob es da hilfreich ist, dass Landgard als Unternehmen, das eigene Interessen hat, zur Informationsveranstaltung einlädt, mag bezweifelt werden. Informationen sind sicherlich nie verkehrt, aber bei so viel Emotion wäre vermutlich ein neutrales Forum wünschenswert. Bürgermeister Sven Kaiser und der Ortsbürgermeister Kurt Münster sind hier gefordert. Der Dorffrieden ist ein hohes Gut, das man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollte. Und dass die Verkehrsbelastung heute schon grenzwertig ist, wird auch niemand bestreiten.